Sincan'da Devrim Arabaları Açık Hava Sineması Etkinliği

Sincan Belediyesi ve TOGG Team Türkiye iş birliğinde, 'Devrim Arabaları Açık Hava Sineması' gösterimi gerçekleştirildi.

Sincan Park'ta gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğine, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ve vatandaşlar katıldı. Sinema gösterimi başlamadan önce TOGG Team Türkiye ekibi Sincan Belediye Başkanı Ercan'a plaket takdim etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ercan, "Türkiye'nin yerli araç serüveni çok eskiye dayanıyor. Aslında yerli uçak sanayide çok eskiye dayanıyor ama malum bazı zihniyetler bunu engellemek için her şeyi yapmışlar. Bu adamları batırmak için, bu girişimleri engellemek adete Türkiye'nin ayağına sıkmak için her şey yapılmış" dedi.

Türkiye'nin her ülkeden çok daha büyük teknolojiler üreteceğine dikkati çeken Ercan, "En büyüğünü en güzeli üreteceğiz. Amerika ne üretiyorsa ondan daha iyisini üreteceğiz. Rusya ne üretiyorsa ondan daha iyisini üreteceği. Bu memleketin çocukları bunu yapmaya muktedir Allah'ın iziyle. İşte bu gurur kaynağımızdan bir tanesi de burada TOGG yerli ve milli arabamız" diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Ercan'ın konuşmasının ardından Devrim Arabaları filminin izlenimine geçildi. - ANKARA