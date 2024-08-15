Sincan'da Gençlik Merkezleri Gençlerin Uğrak Noktası - Son Dakika
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Sincan'da Gençlik Merkezleri Gençlerin Uğrak Noktası

Sincan\'da Gençlik Merkezleri Gençlerin Uğrak Noktası

Sincan Belediyesi'nin açtığı Gençlik Merkezleri, Sincanlı gençlerin keyifli ve güvenli bir ortamda zaman geçirmesini sağlıyor. Gençler burada eğlenirken aynı zamanda sanat ve sporla da ilgileniyorlar.

15.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Güvenli bir ortamda keyifli ve kaliteli zaman geçirmenin adresi olan gençlik merkezi, Sincanlı gençlerin uğrak noktası oldu.

Sincan Belediyesi'nin gençlerin keyifli, konforlu ve güvenli bir alanda kaliteli zaman geçirmesini hedefleyerek ilçenin beş noktasına açtığı Gençlik Merkezleri, Sincanlı gençler tarafından çok seviliyor.

Gençlik merkezlerinde gençler, drama, resim, diksiyon ve İngilizce dersleriyle hem eğleniyor hem öğreniyor. Gençler aynı zamanda kültürel ve sosyal aktivitelerle de bu merkezlerde sosyalleşiyor.

Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenlenen Gençlik Merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan bu merkezler için bir yaş sınırı bulunmuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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