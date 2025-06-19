Sincan\'da Kaçak Besi Çiftlikleri Yıkıldı

Sincan Belediyesi ekipleri tarafından kaçak bir şekilde inşa edilip faaliyet gösteren besi çiftlikleri yıkıldı.

Sincan'da vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendirilerek, kaçak yapılara ilişkin saha incelemesi yapıldı. Bu kapsamda ilçe merkezinde kalan Saraycık ve Yeni Çimşit mahallelerinde tespit edilen besi çiftlikleri hakkında belediye encümeni tarafından yıkım kararı verildi. Bölgeye giden ekipler iş makineleriyle söz konusu encümen kararı alınan yapıları yıkarak temizledi.

"Sincan Bizim Evimiz"

Ruhsatsız kaçak yapılarla mücadele edeceklerini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Sincan bizim evimiz" diyerek herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ercan, halk sağlığını tehdit eden ve hayvancılık bölgeleri dışında inşa edilen ruhsatsız besi çiftliklerine karşı mücadele ettiklerini söyleyerek, "İzinsiz faaliyet gösteren tesisleri tek tek tespit ediyor, yasal işlemler gereği çevremizi korumak adına yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sincan'da izinsiz yapıya, çevreyi kirleten hiçbir oluşuma müsaade etmiyoruz. Çünkü Sincan bizim evimiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA