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Sincan'da "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu - Son Dakika

Sincan'da "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu

10.01.2022 11:39
Sincan'da "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu

Sincan Belediyesi'nin düzenlediği "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin üçüncüsü, Hatice Kübra Tongar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Sincan Belediyesi'nin düzenlediği "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin üçüncüsü, Hatice Kübra Tongar'ın katılımıyla gerçekleşti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda Tongar, çocuk gelişiminde şiddetsiz aile hayatına dikkat çekti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin üçüncüsü gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan program, konuk Hatice Kübra Tongar'ın aile hayatı ve çocuk gelişimi üzerine konferansıyla devam etti. Çocuk gelişiminde şiddetsiz aile hayatının önemine vurgu yapan Tongar "Suç işleyen insanların çocukluklarında ya fiziksel ya da psikolojik şiddet gördüğü belirlenmiş yapılan araştırmalarda. Şiddetin cinsiyeti olmaz, sadece erkekler de değil kim yaparsa yapsın, anne ya da baba biz şiddete karşı olacağız. Anne baba insana, doğaya, hayvana şiddet göstermeyecek, bunu da çocuğuna öğretecek ki istediğimiz çocuklar yetişsin" dedi.

Şiddetsiz bir aile hayatının iki temeli olduğunu belirten Tongar, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi her şeyin başı olan niyettir. Şiddetsiz bir aile ortamı istiyorsak önce niyetimizi doğru yerde tutacağız. Kız çocukları evde iş yapsın, erkek çocukları ilerde bize baksın anlayışından uzak yetiştirmeliyiz. Her birey kendi işini kendi yapacak donanımda olursa muhtaçlık ilişkisini ortadan kaldırırız, evlilikler de yolunda gider. Doğru niyet şu olmalı; benim çocuğum ne işi seçerse seçsin, ne yaparsa yapsın insan gibi olsun, insanlığını muhafaza etsin. İkincisi doğru bakış açısı. Çocuktan bahsediyorsak çocukların gerçeğini biliyor olmalıyız. Çocuk nasıl olmalı dediğimizde çoğu kişi uslu uslu otursun, ağlamasın, kardeşini kıskanmasın der. Bu çocuk değil yetişkin özelliğidir. Bir çocuğun oturmaması, tutturması, ağlamasıdır doğru olan. Çocuğun gerçeğini bilmek ve barışık olmamız gerekiyor."

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan, program sonunda yapılan çekilişle 100 kadının "İyi ki Varsın Eren" filmine götürüleceğini açıkladı. - ANKARA

Sincan'da Kadın Kadına Aile Sohbetleri nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu
Sincan'da Kadın Kadına Aile Sohbetleri nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu
Sincan'da Kadın Kadına Aile Sohbetleri nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu

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Hatice Kübra Tongar, Sincan Belediyesi, Sincan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sincan'da 'Kadın Kadına Aile Sohbetleri'nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan'da "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nin konuğu Hatice Kübra Tongar oldu - Son Dakika
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