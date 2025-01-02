Sincan'da kadınlara özel "Regaip Kandili" programı - Son Dakika
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Sincan'da kadınlara özel "Regaip Kandili" programı

Sincan\'da kadınlara özel "Regaip Kandili" programı

Sincan Belediyesince Regaip Kandili'ne özel düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" programının konuğu, Vaiz Sibel Er oldu.

02.01.2025 17:04  Güncelleme: 17:07
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Sincan Belediyesince Regaip Kandili'ne özel düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" programının konuğu, Vaiz Sibel Er oldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleri ve eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde yürütülen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" programı, Vaiz Sibel Er'i ağırladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Sibel Er'in günün anlam ve önemini anlattığı sohbetiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bugün üç ayların ilk mübarek gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bu yıl ülkemiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz için, hepimiz için hayırlara vesile olsun. Siz değerli annelerin duaları çok kıymetli, bu gece edeceğiniz dualarda bizi de unutmayın. Siz dua ettikçe bizim de işimiz rast gider Allah'ın izniyle. Geceniz mübarek olsun, hayırlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın ardından konuşan eşi Emine Ercan ise, "Sevgili hanımefendiler, değerli şehitlerimizin anneleri ve ailem hepiniz hoş geldiniz. Programlarımızda aile hayatından, sosyal hayata ve manevi değerlerimize kadar birçok konu hakkında sohbet ediyoruz. Bugün üç ayların ilk günü İnşallah bu aylar hepimiz için bereketli, sağlıklı geçer. Şimdiden dualarımız, ibadetlerimiz kabul olsun inşallah" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan'da kadınlara özel 'Regaip Kandili' programı - Son Dakika

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