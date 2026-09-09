Sincan’da kentsel dönüşüm süreci ilerliyor - Son Dakika
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Sincan’da kentsel dönüşüm süreci ilerliyor

Sincan’da kentsel dönüşüm süreci ilerliyor
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Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşama daha kaydedildi.

Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşama daha kaydedildi. Hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşma oranı yüzde 90'a ulaştı.

Sincan'da kentsel dönüşüm projeleriyle bir yandan depreme dayanıklı ve güvenli konutların inşa edilmesi, diğer yandan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kentsel dönüşüm çalışmalarının Sincan'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Sincanımızı geleceğe hazırlıyor, modern şehircilik anlayışıyla ilçemize değer katıyoruz" diyerek Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürütülen süreci değerlendiren Murat Ercan, "Ulubatlı Hasan Mahallemizde kentsel dönüşüm sürecinde anlaşma oranının yüzde 90'a ulaşması, vatandaşların dönüşüme gösterdiği güven ve desteğin önemli bir göstergesidir" dedi.

Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceleyen ve hak sahipleriyle görüşen Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, "Ulubatlı Hasan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne hemşehrilerimizin desteği artarak devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret ederek devam eden çalışmaları ve hak sahiplerimizle yürütülen süreci değerlendirdik. Hemşehrilerimizin desteğiyle anlaşma oranı yüzde 90'a ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Genel Koordinatör Ocak, "Sincan Belediyesi olarak bilgilendirme, uzlaşma ve koordinasyon çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan’da kentsel dönüşüm süreci ilerliyor - Son Dakika

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