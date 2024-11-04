Sincan\'da Parka Vandalizm

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Ankara'da parkın bank ve masalarını kırıp yaktılar

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent'te bulunan bir parkın çardağında bulunan bank ve masa, şehir magandaları tarafından kırılarak yakıldı.

Edilinen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent'te bulunan Vural Baylan parkında meydana geldi. Parka gelen 3 kişi Vural Baylan parkına gelerek oturdu. Bir süre sonra oturdukları bank ve masayı kıran kişiler bir teneke içinde yaktılar. Parkta ki masa ve bankı kıran şahısların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.