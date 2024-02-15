Sincanlılar Göngörmüşler Konakları'ndan Memnun - Son Dakika
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Sincanlılar Göngörmüşler Konakları'ndan Memnun

Sincanlılar Göngörmüşler Konakları\'ndan Memnun

Sincan Belediyesi tarafından sağlanan konak hizmetinden memnun olan Sincanlılar, Göngörmüşler Konakları'nda zamanlarını kaliteli bir şekilde geçiriyor. Konakta oturma salonları ve kütüphaneler bulunurken, vatandaşlar dost sohbetleriyle sosyalleşme fırsatı buluyor.

15.02.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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Sincanlıların en çok rağbet ettiği hizmetlerden biri olan Göngörmüşler Konakları, yaşlılarını ağırlamaya devam ediyor.

Güngörmüşler Konakları, ileri yaştaki vatandaşların zamanlarını akranlarıyla geçirmelerine vesile olurken, gazete ve kitaplarını da nezih bir ortamda okumalarını sağlıyor. Sincan Belediyesi'nin kendilerine sağladığı konak hizmetinden çok memnunlar. Özellikle emeklilik sonrası vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirme imkanı bulan vatandaşlar, dost sohbetleriyle sosyalleşme fırsatı buluyor. Sabah 8'den akşam 5'e kadar hizmet veren Güngörmüşler Konaklarında sohbetler için oturma salonları yer alırken, aynı zamanda kitap okuyabilecekleri kütüphaneler de bulunuyor.

Sincan Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirten Güngörmüşler Konağı müdavimlerinden Seyfi Selçuk, "Başkan Murat Ercan'dan Allah razı olsun. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. Emekli olduktan sonra burada arkadaşlarımızla bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Kah derdimizi paylaşıyoruz, kah sevincimizi paylaşıyoruz. Bu imkan için Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincanlılar Göngörmüşler Konakları'ndan Memnun - Son Dakika

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