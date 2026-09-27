Sincik Kaymakamı Yıldız, tamamlanma aşamasındaki cami ve gençlik merkezini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sincik Kaymakamı Yıldız, tamamlanma aşamasındaki cami ve gençlik merkezini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sincik Kaymakamı Yıldız, tamamlanma aşamasındaki cami ve gençlik merkezini inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, tamamlanma aşamasındaki Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nde inceleme yaparak bilgi aldı. Caminin ibadet ihtiyaçlarına, merkezin ise gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Söğütlü Camii ile Sincik Müftülüğüne bağlı Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Yıldız, beraberindeki yetkililerle birlikte Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldız, yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Söğütlü Camii'nin vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına hizmet vermesi, Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nin ise gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkezde gençlerin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların oluşturulması amaçlanıyor.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, "İlçemize kazandırılan Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldık. Bu eserlerin vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin ihtiyaçlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Camimizin ilçemizin manevi hayatına, gençlik merkezimizin ise gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Fatih YıldızİncelemeGençlikGüncelYerelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Özgür Özel: Yeni Parti’yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım Özgür Özel: Yeni Parti'yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım
Pakistan’da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı
Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık “iş takibi“ iddiası Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
13:03
Türkiye maçı öncesi İtalya’da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı
Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
12:53
İsim verip ’’Paraları yemişsiniz’’ diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi
İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
12:27
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur’dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
11:51
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 13:08:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Sincik Kaymakamı Yıldız, tamamlanma aşamasındaki cami ve gençlik merkezini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei