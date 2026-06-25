Adıyaman\'da 200 keklik doğaya salındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, doğal ekosistemin korunması ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 200 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak, kene ve süne gibi zararlılarla biyolojik mücadeleyi desteklemek ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla ilçede keklik salımı gerçekleştirildi.

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve beraberindeki heyetin katılımıyla düzenlenen programda, 200 keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Program kapsamında ülke genelinde toplam 52 bin kekliğin doğaya salındığı belirtilirken, bu sayıdan Sincik ilçesine ayrılan 200 kekliğin de doğal yaşam alanlarına kazandırıldığı ifade edildi.

Kaymakam Yıldız, yürütülen çalışma ile biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi, yaban hayatının güçlendirilmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. - ADIYAMAN