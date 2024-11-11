Sincik\'te Ağaçlandırma Etkinliği

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliği, ilçenin Mahmutoğlu Mahallesi'nde yer alan yeni TOKİ evleri mevkiinde gerçekleştirildi.

Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ve çok sayıda kurum müdürü ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirme hedefi doğrultusunda fidanlar dikildi. - ADIYAMAN