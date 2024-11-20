Sincik'te Ani Dolu Yağışı Ulaşımı Etkiledi - Son Dakika
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Yerel

Sincik'te Ani Dolu Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Sincik\'te Ani Dolu Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü ve sürücüler zor anlar yaşadı.

20.11.2024 14:02
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aniden bastıran dolu, karayolunu beyaza bürüdü.

Sincik- Kahta Karayolu Doluca Köyü yakınlarında dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışından dolayı yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşım hızının durma seviyesine geldiği yolda yol beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yerini daha sonra yağmura bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincik'te Ani Dolu Yağışı Ulaşımı Etkiledi - Son Dakika

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