Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aniden bastıran dolu, karayolunu beyaza bürüdü.
Sincik- Kahta Karayolu Doluca Köyü yakınlarında dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışından dolayı yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşım hızının durma seviyesine geldiği yolda yol beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yerini daha sonra yağmura bıraktı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Sincik'te Ani Dolu Yağışı Ulaşımı Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?