Sincik'te Minik Eller Büyük Hayaller İçin Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Sincik'te Minik Eller Büyük Hayaller İçin Etkinlikler Düzenlendi

Sincik\'te Minik Eller Büyük Hayaller İçin Etkinlikler Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Minik eller büyük hayaller' etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğrencilere geleneksel sanatlar ve kültürel miras tanıtıldı, el becerileri geliştirildi ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, Sincik ilçesinin en uzak noktasında bulunan Aksu Köyü'nde okuyan öğrencilerle birlikte piknik yapıldı.

24.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:26
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ana okul ve ilkokul öğrencilerine, "Minik eller büyük hayaller" etkinlikleri kapsamında etkinlik odaklı tanıtım çalışmaları yapıldı.

Sincik ilçesinde geleneksel sanatlar ile kültürel mirasın tanıtılması, öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, "Minik eller, büyük hayaller" adlı etkinlik kapsamında Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ana okul ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi plastik çamur ve alçı şekillendirme mesleki kursu Usta Öğreticisi Mehmet Özbek, Sincik Anaokulu öğrencileri ile buluştu. Öğrencilere çamurdan nasıl eşya ve figürler yapabileceklerini anlattı. Öğrenciler önce dinledi sonra da uygulamalı olarak hayal ettikleri figürü çamurdan yapmaya çalıştılar. Doyasıya eğlendi, sıralarının kendilerine gelmesi için sabırsızlıkla beklediler. İlk defa seramik özel çamuru ile tanışan öğrenciler minik elleri ile güzel çalışmalar yaptı.

El Sanatları mesleki kursu Usta Öğreticisi Seval Altıntel, Sincik İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Çocukların ilgisini çekecek kitap ayracı yapımını çocuklara gösterdi. Daha sonra ise ellerine malzemelerini alan çocuklar parçaları birleştirerek çok güzel kitap ayraçları yaptı.

Giyim Teknolojileri mesleki kursu ve aynı zamanda El Sanatları kursu Usta Öğreticisi Ülkiye Taner ise, Sincik Çatbahçe İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ile buluştu. Çocuklar ile birlikte ay yıldızlı bayrağımızı simgeleyen toka ve rozet yapımı aşamaları tek tek anlattı. Makası eline alan çocuklar öğreticilerinin yönlendirmeleri ile böyle güzel bir çalışmaya ortak oldular.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile beraberindeki idareciler Sincik ilçesinin en uzak noktası olan Aksu Köyünde yer alan 2 ilkokulda okuyan öğrenciler ile piknik yaptı. Aksu köyünde yapılan piknikte çocuklar yöresel oyunlarını oynadılar, ip atladılar ve yakan topu oynadı. Çocuklara bu tür oyunlarda oynamaları için çeşitli hediyeler verildi, ikramda bulunuldu. Öğrenciler bu eğlenceli zaman zarfında bol miktarda hatıra fotoğrafı çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincik'te Minik Eller Büyük Hayaller İçin Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincik'te Minik Eller Büyük Hayaller İçin Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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