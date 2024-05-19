Sındırgı'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor - Son Dakika
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Sındırgı'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Sındırgı\'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Sındırgı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni, konuşmalar, yarışmalar ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kutlamalar, Halk Oyunları gösterisi ve Gençlik Konseri ile devam edecek.

19.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:29
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Sındırgı ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler Atatürk Stadyumunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük günün önemini belirten konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğine dikkat çeken Yörük, "Sizler, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaksınız. Gençlerimizin, çok çalışıp, ileride kendilerine verilecek vazifeleri en iyi şekilde yerine getireceklerinden şüphem yok" dedi.

Şiirler, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle süslenen resmi kutlama töreni sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören sonrası gerçekleştirilen yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej, Sındırgı'nın sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin ve vatandaşların ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyüş, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Kortej ve kutlama programlarına İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ilk olarak Sındırgı Halk Oyunları ekibi, yöresel danslarını sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Halk oyunları gösterisi, büyük beğeni toplarken, izleyenler ekibi coşkulu alkışlarla destekledi.

Kutlamaların saat 21'de Cumhuriyet Meydanı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek yerel sanatçılar Beyaz İrtürk ve Osman Çiçek'in sahne alacağı "Gençlik Konseri" ile devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor - Son Dakika

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