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2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi Türkiye genelinde olduğu gibi Sındırgı'da da sona erdi. Sındırgı ilçesinde öğrenciler, karnelerini alırken büyük bir heyecan yaşadı.

Sındırgı'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Atatürk İlkokulu öğrencileri, karne heyecanını aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yaşadı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da öğrencilerin mutluluğuna ortak olarak karnelerini verdi. Kaymakam Özay öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ara tatilin keyifli ve eğlence dolu geçmesi temennisinde bulundu. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise öğrencileri ara tatilde de dolu dolu etkinliklerin beklediğini belirtti. - BALIKESİR