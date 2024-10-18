Sındırgı'da Çiftçilere Süt Otu Tohumu Desteği Sağlandı

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Sındırgı'da Süt Otu tohumları çiftçiyle buluştu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen çiftçi destek programı kapsamında ilçedeki kayıtlı çiftçilere süt otu tohumu (ryegrass) desteği sağlandı. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen programda, 104 Sındırgılı çiftçiye yüzde 50 hibe ile 5 bin 175 kilogram süt otu tohumu (ryegrass ) dağıtıldı. Bu tohumlar sayesinde yetişen ürünler, hayvanların süt ve et verimini artırırken, toprak sağlığını iyileştirip sürdürülebilir tarım uygulamalarına önemli katkılar sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği bahçesinde gerçekleşen dağıtım törenine Sındırgı Belediye Başkan Vekili Emin Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Erman Şanlıer ve birçok üretici katıldı.

Başkan Vekili Emin Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacak bu önemli projenin hayata geçmesinde başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Bu destekle, Sındırgılı çiftçilerin daha verimli bir sezon geçirmesi hedeflenirken, hem üreticinin ekonomisine katkı sağlanacak hem de bölgedeki tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği güvence altına alınacak.

Sındırgılı Üreticilerden Ahmet Akın'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir'in dört bir yanında sağlanan süt otu tohumu desteğine üretici tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Sındırgı'daki üreticiler de mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu desteğin kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek Başkan Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.