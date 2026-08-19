Sındırgı\'da Yangın Ormana Sıçradı

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki yolda bulunan bir kamyonda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve bir iş makinesi sevk edildi. 269 personel ile ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.