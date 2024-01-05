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Sındırgı Gazileri Çanakkale Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sındırgı Gazileri Çanakkale Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve eşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen özel bir Çanakkale gezisiyle şehitlikleri ziyaret etti. Gezi sırasında duygu dolu anlar yaşandı ve şehitler için dua edildi. Gaziler ve aileleri, bu fırsattan dolayı belediye başkanlığına teşekkür etti.

Sındırgı Gazileri Çanakkale Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi
05.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:50
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, eşleri ile birlikte Çanakkale Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile vatandaşlara ve öğrencilere yönelik kültür gezilerinin yanı sıra gaziler için özel Çanakkale gezisi gerçekleştirildi. Gaziler kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti. Günübirlik gerçekleşen gezide duygu dolu anlar yaşandı, şehitler için dua edildi. Sındırgı Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz "Belediye başkanlığı tarafından Çanakkale gezimiz düzenlenmiş olup, en güzel şekilde şehitlerimizi, çarpışılan yerlerde 7 düvelin geçemediği Conkbayırı'nı gördük. Abidelerimizi gördük, mevzileri gördük. Şu an şehitliğimizde dolaşıyoruz. Şehitlik camiimiz karşımızda, anıt tepemiz orda. Hepsini tek tek ziyaret ettik. Belediye başkanlığı tarafından yapılan bu şeyi geziyi o kadar mutlu ifade ettik ki, çok teşekkür ederim belediye personeli ve belediye başkanlığına. Sağ olun, var olun."

Geziye katılan gazi eşi Fadime Korkmaz ise "Gazi torunuyum, gazi eşiyim elhamdülillah. Çok mutluyum. Hele böyle yere geldim, çok duygulandım. İnan, çok duygulanıp her rüyama girer herhalde. Allah razı olsun bize böyle bahane olup da getirip götürenlerden. Çok çok teşekkür ederim, hepsini ellerinden öperim. İnan ki, çok memnun oldum, çok memnun oldum. O yaralıları gördüm, o askerleri gördüm. Bu vatan var ya, hiç kolay elde edilmemiş. Ama şimdi gençlik kıymetini bilmiyor oğlum, bilmiyor çocuğum. Gerçekten, bu yaşta ben olacağım, bilirim. Biliyorum zaten vatan için canımı veririm ya, vallahi veririm, ya" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

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