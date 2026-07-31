Sinem Dedetaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Üsküdar Belediyesinde "rüşvet" ve "irtikap" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş savcılıktaki ifadesinde, bir etkinlikte Nazım A.'nın önündeki isimlikte "Belediye Başkan Yardımcısı" yazılmasıyla ilgili, "Kötü niyetli bir şey değildi ancak idari bir hata olarak bunu kabul ediyorum" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutukluma talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Dedetaş'ın savcılıkta verdiği ifadede, "İskan ruhsatı verilmesi karşılığında benim veya özel kalemin ihtiyaçları nedeniyle herhangi bir şekilde Nazım A. maddi menfaat talep etmesi yönünde kendisine bir talimatım veya talebim yoktur. Hakkımda isnat edilen eylemleri kabul etmiyorum. Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır. Benim göreve getirdiğim insanlar bu konuda teknik birikimi ve uzmanlığı olan kişilerdir. Eğer bu şekilde bir iskan ruhsatı verilmiş ise bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim bu konudaki uzmanlara güvendiğim için başkan olarak teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir" dedi.

Dedetaş'ın katıldığı bir etkinlikte Nazım A.'nın yanında oturduğu ve önündeki isimlikte "Belediye Başkan Yardımcısı" yazdığı tespit edildi. Dedetaş bu durumu, "Kötü niyetli bir şey değildi ancak idari bir hata olarak bunu kabul ediyorum" sözleriyle kabul etti.

"Müteahhitlerle para talep ettiği işlerin dedikodu olduğunu söyledim"

Müteahhitlerle belediye arasında oluşan para trafiğine cevap veren Dedetaş, "Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü başkanı olan Sadık A. ile Mustafa H. arasında birbirleri hakkında sürekli şikayetleri gündeme gelmeye başladı. Anladığım kadarıyla artık aralarındaki ipler kopma noktasındaydı. Mustafa H., Sadık A.'nın kulüp başkanı olarak sporcularla birlikte eşini yanlış hatırlamıyorsam Trabzon deplasmanına götürdüğünü eşine nasıl bilet aldığını bana söyledi. Sadık A. da Mustafa H'.nin hakkında sporculara yönelik yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu bana söyledi. Anladığım kadarıyla Ulaş M. de, Mustafa H.'den yana tavır sergiliyordu, Sadık A., Mustafa H.'ye görev verilmemesini talep edince ben de 'Her ikinizi birlikte tanıdım. Birlikte sizi ekip olarak görüyorum ya birlikte beraber devam edin ya da ikiniz de görevinizi yapmayın' dedim. Ulaş M. veya Mustafa H.'nin müteahhitlerden para talep ettiği işlerle ilgili dedikodu olduğunu söyleyerek Sadık A.'ya bu şekilde yaklaşımda bulundum" ifadelerini kullandı.