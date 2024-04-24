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Sınır ötesinden gelen yorgun mermiler Karkamışlıları tedirgin ediyor

GAZİANTEP - Suriye tarafında yaşanan çatışmalarda ateşlenen silahlardan çıkan çok sayıda yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki evlere isabet etti. Durum vatandaşları tedirgin etti.

Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yorgun mermi tedirginliği yaşanıyor. Sınırın Suriye tarafındaki çatışmalarda ateşlenen silahlardan çıkan çok sayıda yorgun mermi, evlere ve damlara isabet etti.

"Yaz dönemi geldi, vatandaşlar damda yatmaya başlayacak ama biz tedirginiz"

Sınır ötesinden gelen yorgun mermilerden dolayı tedirgin olduklarını söyleyen Nurettin Bozkurt isimli vatandaş, "Sabah saatlerinde komşumuz enerjisini tamir ettirmek için beni çağırdı. Geldiğimde ise enerjiyi tamir etmeye yardım ederken tesadüf eseri sınır dışından olduğunu düşündüğümüz merminin boruya isabet ettiğini gördüm. Boruyu kestim ve mermiyi oradan çıkardım. Gaziantep'te yaz dönemi geldi. Vatandaşlar damda yatmaya başlayacak. Sınırın öte yanında olaylar arttığı için mermiler çok düşmeye başladı. Bu durum biz de fazlasıyla tedirginlik oluşturuyor" diye konuştu.