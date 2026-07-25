Ayancık’ta kan bağışı seferberliği - Son Dakika
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Ayancık’ta kan bağışı seferberliği

Ayancık’ta kan bağışı seferberliği
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Türk Kızılay iş birliğiyle Ayancık Devlet Hastanesi'nde düzenlenen iki günlük kan bağışı etkinliği başarıyla tamamlandı. Vatandaşlar gönüllü kan bağışı yaparak ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Türk Kızılay iş birliğiyle Ayancık Devlet Hastanesi'nde düzenlenen kan bağışı etkinliği başarıyla tamamlandı.

Ayancık Devlet Hastanesi tarafından 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kanın sadece acil durumlarda değil, sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir kaynak olduğuna dikkat çekildi.

Etkinliğe destek veren Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkililerine teşekkür edildi. Ayrıca programa katkı sunan kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık çalışanlarının desteklerinin organizasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, gösterilen dayanışma ve duyarlılığın toplumun birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir göstergesi olduğu vurgulanarak, bir ünite kanın birden fazla kişinin hayatına dokunabildiği gerçeğinin kan bağışının önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kızılay, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayancık’ta kan bağışı seferberliği - Son Dakika

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