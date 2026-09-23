Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını vurdu, istinat duvarlarında çökmeler oldu - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını vurdu, istinat duvarlarında çökmeler oldu

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Sinop Ayancık\'ta sağanak Panayır Alanı esnafını vurdu, istinat duvarlarında çökmeler oldu
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Sinop Ayancık'ta Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturup ulaşımı aksattı. Panayır Alanı esnafı da etkilenirken istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi, bazı noktalarda yola taş düşmesi görüldü.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ayancık'ta etkisini artıran sağanak, özellikle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Biriken yağmur suları, bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaşırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağıştan, ilçedeki Panayır Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf da etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini açmak için bir vatandaşın kendi imkanlarıyla müdahale ettiği görüldü.

BAZI NOKTALARDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Yoğun yağışın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sinop Ayancık'ta sağanak Panayır Alanı esnafını vurdu, istinat duvarlarında çökmeler oldu - Son Dakika
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