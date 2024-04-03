Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz Mazbatasını Aldı

Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı
SİNOP - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop'ta Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı.
CHP Sinop Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde Sinop'un yeni belediye başkanı seçilen Metin Gürbüz beraberindeki eşi Özlem Gürbüz, çocukları Özberk ve Özdener Gürbüz, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP yönetimi ve vatandaşların katılımı ile CHP Sinop İl Başkanlığından Sinop Adliyesine gelerek Sinop İl Merkez İlçe Seçim Hakimi Eda Kalender'den mazbatasını teslim aldı.
Mazbatasını alan CHP Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Önümüzdeki süreçte kentin sorunlarının çözümüne yönelik sahada birçok çalışma yapmıştık. Hem o projelerimizi hem de vaatlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Dün itibarıyla ben belediyeye uğramıştım, İller Bankası'ndan gelen bir heyet vardı, onlarla tanışmıştım. Ama bugün mazbatamı, yani bu tarihi belgeyi alıp belediyeye geçerek oradaki mesai arkadaşlarımla buluşacağım. Rasim Bey'den bu yana yaklaşık 18 belediye başkanımız oldu. Onlar bu tarihi tutanağı mazbatayı aldılar ve kente hizmette bulundular. Fakat bize mutluluk katan 2 tane 100 yıllık şey var. Bir de 3'üncüsü var. Bin tanesi Cumhuriyetimizin 2. 100 yılına başladık. Aynı zamanda partimizin de 2. 100 yılı. Bu tarihi günde aynı zamanda bizim Kastamonu'dan ayrılarak il olmamızın da 2024 tarihi 100 yıllık bir kent geleneği var. Bu zaman içerisinde görev yapmış tüm belediye başkanlarıma teşekkür ederim" dedi.
Gürbüz, daha sonra Sinop Belediyesi binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Barış Ayhan'dan görevi devraldı. Burada görevi devralan Metin Gürbüz, "Mazbatamızı aldık. Bugünden itibaren Sinoplulara hizmet edeceğiz. Barış Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Önceki dönem Belediye Başkanı Barış Ayhan ise "31 Mart akşamı bize çok güzel bir gece yaşattınız. İnanın uzun zamandan beri mutluluk gözyaşları döktük. Türkiye'nin bir çok yerinde hem sizin Sinop Belediye Başkanı seçilmeniz hem Türkiye'de partimizin 1'inci parti olması, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun çok büyük bir kısmının Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor olması bizim için bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.
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