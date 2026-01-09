Sinop Belediyesi'nden "Kent Lokantası" Hizmeti - Son Dakika
Sinop Belediyesi'nden "Kent Lokantası" Hizmeti

09.01.2026 16:08  Güncelleme: 17:13
Sinop Belediyesi, ekonomik sıkıntılara çözüm olarak Kent Lokantası'nın ilk şubesini Otogar'da hizmete sundu. Günlük dört çeşit yemek 120 lira karşılığında sunulurken, askıda yemek uygulaması da devreye girdi. Açılışta konuşan belediye başkanı Metin Gürbüz, bu hizmetin kamu çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olduğunu belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi Kent Lokantası hizmetine başladı. Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bugün itibariyle da Otogar şubemiz olan Kent Lokantamızın birinci şubesini açtık. 120 lira fiyatla dört çeşit yemeği vatandaşlarımızın, bölgede çalışan kamu çalışanlarının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin, üniversite çalışanlarının ve bu bölgede bizden hizmet almak isteyen tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Askıda yemekten de faydalanabilirler." dedi.

Sinop Belediyesi, artan ekonomik kriz ve vatandaşın alım gücünün düşmesi sebebiyle ilk Kent Lokantası'nı Sinop Otogarı'nda hizmete açtı. Seçim öncesi Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün vaatleri arasında yer alan, özellikle asgari ücretle çalışan işçiler, engelliler ve emeklilere yönelik olarak hayata geçirilen projenin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediye tarafından işletilecek Kent Lokantası, günlük dört çeşit yemeği 120 lira karşılığında vatandaşlara sunacak.

Açılışta ilk yemeğin dağıtımını yapan Belediye Başkanı Metin Gürbüz şöyle konuştu:

"Yuvam Tesislerinin, mezbahanenin, doğal yaşam alanının, Kent Lokantasının, Sinop Belediyesi Kültür Evinin ve doğal yaşam alanımızın, yine hizmet aldığımız gerek itfaiye araçları gerek cenaze araçları gerekse iş makineleriyle birlikte genel açılışını törenle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Bey'in katılımıyla yapacağız.

Dün ekmek satış reyonumuzu resmi olarak açtık. Bugün itibariyle da Otogar şubemiz olan Kent Lokantamızın birinci şubesini açtık. 120 lira fiyatla dört çeşit yemeği vatandaşlarımızın, bölgede çalışan kamu çalışanlarının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin, üniversite çalışanlarının ve bu bölgede bizden hizmet almak isteyen tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Askıda yemekten de faydalanabilirler."

Kaynak: ANKA

