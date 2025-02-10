Sinop'un Mertoğlu köyünde bulunan mezbaha, Sinop Belediyesi bünyesine geçti.
Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "İhale ile özel bir şirket tarafından işletilen Belediyemiz Mezbahanesi işletme faaliyeti bugünden itibaren belediyemizce devralınmıştır. Mezbahanın gerçekleştirilecek çalışmayla bir an evvel hizmet vermeye başlayacağını, bu süreçte kesimlerin Gerze Mezbahanesinde süreceğini önemle duyururuz" denildi. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Sinop Belediyesi Mezbahayı Devraldı - Son Dakika
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