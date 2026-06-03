Sinop Cezaevi'ni 9 Günde 9.388 Kişi Ziyaret Etti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni 9 günlük tatilde 9 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bu sayı iki katı olmalıydı. Bunun en büyük etkeni ekonomik. Sonra sosyallik geliyor. Sosyal bir sıkıntı var. Belirsizlik de insanları etkiliyor" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni geçen yıl 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret etmesi, 2026 yılı Kurban Bayramı'nda ise 9 günlük tatilde 9 bin 388 kişinin ziyaret etmesini değerlendirdi. Küçük, tarihi cezaevinin Sinop için önemli bir değer olduğunu belirterek, daha fazla proje ve festivalle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Küçük, 9 günlük tatilde daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Bu yılki sayı önceki yıla göre iki kat olmalıydı. Bunun en büyük etkeni ekonomik. Sonra sosyallik geliyor. Sosyal bir sıkıntı var. Belirsizlik de insanları etkiliyor. Biz gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Ben işletmeci olarak ne yapayım? Yatırım yapalım mı, ya da küçülelim mi? Bunu bilemiyoruz. Benim gibi düşünen çok büyük çok fazla insan var. Şu an öyle bir sistemdeyiz ki paradan para kazanan bir sistem. Biz emekle kazanıyoruz ama diğer taraf parası olan parayla parasını katlıyor. Ne olacak bilmiyorum. Ekonomik sorun, sosyal sorun her şey şu an birbirine girmiş durumda" diye konuştu.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin daha fazla tanıtılması gerektiğini bildiren Küçük, bu konuda proje üretmek gerektiğini söyledi.

İlde Lakerda Festivali yapıldığını hatırlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Belki bu sene orayı da katmayı düşünüyoruz. Devletten çok da böyle bir destek almıyoruz. Hatta bakanımız da 'Cezaevini festival için kullanın' dedi. Ama tabii bunlar hep güç meselesi. Bunu kendi halimizle, sponsorlarla yapmak zor. Bu da ekonomiye dayanıyor. Lakerda Festivali neden yapılıyor? Neden böyle bir oluşum oldu? Neden Kasım ayı? Yazın zaten Sinop'ta bir yoğunluk var. Bunu biz dernek olarak kışa da yaymaya çalışıyoruz. Sinop'u daha da tanıtalım. Viyolonsel yarışmamız var. 2027 yılında olacak. O zaman da bayağı bir tanıtım oluyor ama mesela yazın festival havasında bir etkinliğimiz yok. Eskiden olurdu ama bir şekilde engellemelere takılıyor. ya da o da yönetilemiyor sonuçta bir şeyden korkuluyor. Gençler ya da turistler tamam denize girsinler, yatsınlar, kalksınlar otellerimiz var ama insanları eğlendirmek de gerekiyor. Bu da turizm açısından önemli. Bu festivallerin biraz daha fazla olması gerekiyor. Hatta dediğim gibi bunu cezaevinin tanıtımında da kullanmak gerekiyor. Cezaevinin içinde yapmak gerekiyor. Genel olarak bir sıkıntı var ama bunu kimse çözemiyor."