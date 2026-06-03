Sinop Cezaevi'ni 9 Günde 9.388 Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Cezaevi'ni 9 Günde 9.388 Kişi Ziyaret Etti

03.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, ziyaretçi sayısının ekonomik belirsizlik nedeniyle düşük kaldığını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni 9 günlük tatilde 9 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bu sayı iki katı olmalıydı. Bunun en büyük etkeni ekonomik. Sonra sosyallik geliyor. Sosyal bir sıkıntı var. Belirsizlik de insanları etkiliyor" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni geçen yıl 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret etmesi, 2026 yılı Kurban Bayramı'nda ise 9 günlük tatilde 9 bin 388 kişinin ziyaret etmesini değerlendirdi. Küçük, tarihi cezaevinin Sinop için önemli bir değer olduğunu belirterek, daha fazla proje ve festivalle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Küçük, 9 günlük tatilde daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Bu yılki sayı önceki yıla göre iki kat olmalıydı. Bunun en büyük etkeni ekonomik. Sonra sosyallik geliyor. Sosyal bir sıkıntı var. Belirsizlik de insanları etkiliyor. Biz gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Ben işletmeci olarak ne yapayım? Yatırım yapalım mı, ya da küçülelim mi? Bunu bilemiyoruz. Benim gibi düşünen çok büyük çok fazla insan var. Şu an öyle bir sistemdeyiz ki paradan para kazanan bir sistem. Biz emekle kazanıyoruz ama diğer taraf parası olan parayla parasını katlıyor. Ne olacak bilmiyorum. Ekonomik sorun, sosyal sorun her şey şu an birbirine girmiş durumda" diye konuştu.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin daha fazla tanıtılması gerektiğini bildiren Küçük, bu konuda proje üretmek gerektiğini söyledi.

İlde Lakerda Festivali yapıldığını hatırlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Belki bu sene orayı da katmayı düşünüyoruz. Devletten çok da böyle bir destek almıyoruz. Hatta bakanımız da 'Cezaevini festival için kullanın' dedi. Ama tabii bunlar hep güç meselesi. Bunu kendi halimizle, sponsorlarla yapmak zor. Bu da ekonomiye dayanıyor. Lakerda Festivali neden yapılıyor? Neden böyle bir oluşum oldu? Neden Kasım ayı? Yazın zaten Sinop'ta bir yoğunluk var. Bunu biz dernek olarak kışa da yaymaya çalışıyoruz. Sinop'u daha da tanıtalım. Viyolonsel yarışmamız var. 2027 yılında olacak. O zaman da bayağı bir tanıtım oluyor ama mesela yazın festival havasında bir etkinliğimiz yok. Eskiden olurdu ama bir şekilde engellemelere takılıyor. ya da o da yönetilemiyor sonuçta bir şeyden korkuluyor. Gençler ya da turistler tamam denize girsinler, yatsınlar, kalksınlar otellerimiz var ama insanları eğlendirmek de gerekiyor. Bu da turizm açısından önemli. Bu festivallerin biraz daha fazla olması gerekiyor. Hatta dediğim gibi bunu cezaevinin tanıtımında da kullanmak gerekiyor. Cezaevinin içinde yapmak gerekiyor. Genel olarak bir sıkıntı var ama bunu kimse çözemiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Turizm, Sinop, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Cezaevi'ni 9 Günde 9.388 Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:13:23. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop Cezaevi'ni 9 Günde 9.388 Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.