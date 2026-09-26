Sinop Durağan\'da 400 kişilik Yeni Camii yoğun katılımla ibadete açıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 400 kişi kapasiteli Yeni Camii, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programın ardından ibadete açıldı.

Durağan Yeni Camii için düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle başladı. Programın sunumunu Durağan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Mutlu yaptı. Açılışta İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Rıdvan Akbaş, İstanbul Fenerbahçe Camii Müezzini Numan Akbaş ve İstanbul Kadıköy Osmanağa Camii İmam Hatibi Abdulkadir Ağcakaya Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okudu.

Durağan İlçe Müftüsü Sadık Saran, Düzce Cumayeri İlçe Müftüsü Ali Mustafa Yıldırım, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın konuşmalarının ardından edilen dualarla caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan vatandaşlar, Durağan'a kazandırılan camiyi gezdi. Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlanan cami, yaklaşık 400 kişilik ibadet kapasitesine sahip.