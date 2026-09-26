Sinop Durağan'da 400 kişilik Yeni Camii yoğun katılımla ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Durağan'da 400 kişilik Yeni Camii yoğun katılımla ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Durağan\'da 400 kişilik Yeni Camii yoğun katılımla ibadete açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Durağan'da Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 400 kişilik Yeni Camii, yoğun katılımlı programın ardından ibadete açıldı. Açılışta Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu; vatandaşlar camiyi gezdi.

Sinop'un Durağan ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 400 kişi kapasiteli Yeni Camii, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programın ardından ibadete açıldı.

Durağan Yeni Camii için düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle başladı. Programın sunumunu Durağan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Mutlu yaptı. Açılışta İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Rıdvan Akbaş, İstanbul Fenerbahçe Camii Müezzini Numan Akbaş ve İstanbul Kadıköy Osmanağa Camii İmam Hatibi Abdulkadir Ağcakaya Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okudu.

Durağan İlçe Müftüsü Sadık Saran, Düzce Cumayeri İlçe Müftüsü Ali Mustafa Yıldırım, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın konuşmalarının ardından edilen dualarla caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan vatandaşlar, Durağan'a kazandırılan camiyi gezdi. Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlanan cami, yaklaşık 400 kişilik ibadet kapasitesine sahip.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYeni CamiiGüncelSinopYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Meteoroloji saat verdi Marmara’da rüzgarın hızı 75 km’yi bulacak Meteoroloji saat verdi! Marmara'da rüzgarın hızı 75 km'yi bulacak
Yapay zekayla patronu taklit ettiler Bankadan 95 milyon Euro çaldılar Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar
22:08
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 23:01:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop Durağan'da 400 kişilik Yeni Camii yoğun katılımla ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei