Sinop Emeklileri Yüzde 200 Zam İstiyor - Son Dakika
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Sinop Emeklileri Yüzde 200 Zam İstiyor

20.06.2026 14:45
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Sinop'ta emekliler, artan hayat pahalılığı nedeniyle maaşlara yüksek zam talep ediyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek, emekli aylıklarına yüksek oranlı zam yapılması gerektiğini söyledi. Bazı emekliler yüzde 100, bazıları ise yüzde 200 oranında artış talep ederken, kira ve gıda fiyatlarının altında ezildiklerini ifade etti. Emekli bir yurttaş, "Emeklilere yüzde 200 zam vermesi lazım ki rahatlasın. Umutsuzuz. Kendimi değersiz hissediyorum" dedi.

Sinop'ta emekliler, artan fiyatlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Emekliler, yüksek enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek, alım güçlerinin artırılmasını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Emekli Kazım Yaşar, geçmişte aldığı maaşla hem altın alabildiğini hem de rahat bir yaşam sürdürebildiğini belirterek, "Aldığım parayla en azından beş tane çeyrek altın alıyordum. Geri kalanıyla da bir ay boyunca çok rahat yaşıyordum. O parayı yeniden versinler, başka bir şey istemem. Düğünlere giderken, bilezik, çeyrek altın takıyorduk. Şimdi düğünlere bile gidemiyorum. İnsanlara karşı mahcup oluyorum. Verilecek artışlarla rahat etmemiz mümkün değil. Keşke imkanlarımız biraz yükseltilse. Ben hala çalışmaya gayret ediyorum ama emeklilere üzülüyorum. Kendime de üzülüyorum. Verilecek parayla karnımızı doyurmak bile mümkün değil" diye konuştu.

"EMEKLİYE YÜZDE 100 ZAM GELMESİ LAZIM"

Sebahattin Taşkıran ise emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirterek, "Emekliye yüzde 100 zam olmalı, aksi halde geçim çok zor. Sokaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. 100 liraya aldığın şey 130 lira, 150 lira oluyor. Bunu kapatabilmem için her ay zam gelmesi lazım. Bekliyoruz, inşallah düzelir" ifadesini kullandı.

"SİNOP'TA KİRALAR 30 BİN LİRA"

Hasan Yüksel de mevcut maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Emeklilere yüzde 200 zam vermesi lazım ki rahatlasın. 20 bin lira maaş alıyorum. Yüzde 100 zam gelse 40 bin lira olur ama onunla da geçinilmez. Sinop'ta kiralar 20 bin, 25 bin, 30 bin lira. Umutsuzuz. Kendimi değersiz hissediyorum. Çevremde zor durumda yaşayan çok insan var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor ama yıllardır umutsuzuz" dedi.

Yücel Çıplak ise vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, "Perişan haldeyiz. Nereye yetiştirsin. Kiraya mı yetiştirsin? Halk zor durumda. Kira öyle. Zeytinin, peynirin kilosunu soruyorum size. Niye bu kadar yükseldi bu fiyatlar. Yazık değil mi? Sadece emekliler değil ki gençlere de yazık" diye konuştu.

"ET VE SAĞLIKLI GIDA LÜKS OLMAMALI"

Fatma Genç de yüzde 100'lük bir artışın ancak kısmi bir rahatlama sağlayacağını belirterek, "Yüzde 100 zam olursa belki biraz nefes alırız. Kiradaysak yine geçinmek mümkün değil. Ancak karnımızı doyururuz. Et ve sağlıklı gıda lüks olmamalı. Herkesin temel besinlere ulaşabilmesi gerekiyor ama şu anda bu imkansız hale geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sinop, Yaşam, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Emeklileri Yüzde 200 Zam İstiyor - Son Dakika

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