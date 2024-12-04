Sinop Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Şikayetçi

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta pazar esnafı Serkan Bektaş, "Aldığımız malın vergisini ayrı veriyoruz, stok vergisini ayrı veriyoruz. Eskisi gibi değil işler. Artık para kazanamıyoruz. Devlet bütün vergisini bizden alıyor. 2024 yılı bizim için iyi geçmedi. Bana 108 bin lira geçici vergi çıktı. Benim etim ne budum ne, burada iki tane mal satacağım da 108 bin lira vergi vereceğim, nasıl vereceğim?" derken, bir diğer esnaf Hakan Yıldırım ise "Eskiden kocaman kamyonlarla geliyorduk ama şimdi ufak kamyonla geliyoruz. Yakıt olmuş dünyanın parası. Masraflar ağır. Poşetin kilogramı bile dünyanın parası. Hiçbir şeye yetişemiyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı, hayat pahalılığından ve satış yapamamaktan yakındı.

"Aldığımız malın vergisini ayrı veriyoruz, stok vergisini ayrı veriyoruz"

Pazar esnafı olan Serkan Bektaş: "Para mı? Toplam yüzde 85'i vergiye gitti. Para bir yandan geliyor ama hepsi devlete gidiyor. Hiçbir şeyimiz yok. Aldığımız malın vergisini ayrı veriyoruz, stok vergisini ayrı veriyoruz. Eskisi gibi değil işler. Artık para kazanamıyoruz. Devlet bütün vergisini bizden alıyor. 2024 yılı bizim için iyi geçmedi. Bana 108 bin lira geçici vergi çıktı. Benim etim ne budum ne, burada iki tane mal satacağım da 108 bin lira vergi vereceğim, nasıl vereceğim?"

"Her şey daha kötüye gidiyor"

Pazar esnafı Ali Ektin Duman: "Bu sene işler hiç randımanlı değil. Hayat pahalılığı devam ediyor. Her şey daha kötüye gidiyor. Milletin alım gücü yok. Her ürüne sürekli zam geliyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ben kendim emekliyim ama çalışmayınca geçinmenin imkanı yok. Ben çalıştığım halde zor geçiniyorum ki bu millet ne yapsın?"

"Yakıt olmuş dünyanın parası"

Pazar esnafı Hakan Yıldırım: "Bu sene çok kötüydü. Tezgahlarımız bomboş. İnsanların alım gücü çok düştü. Hiçbir koşuldan memnun değiliz. Birinin bu gidişata dur demesi lazım. Bazı konulara girmeyeyim diyorum ama emeklilerin artık maaşlarının yukarı çıkması lazım. Bu konunun da sürekli gündeme gelmesi lazım. Eskiden kocaman kamyonlarla geliyorduk ama şimdi ufak kamyonla geliyoruz. Yakıt olmuş dünyanın parası. Masraflar ağır. Poşetin kilogramı bile dünyanın parası. Hiçbir şeye yetişemiyoruz."

"Kenara para koyup da çocuğumuza veremedik"

Pazar esnafı Ali Ar: "2024 yılında hiç hayırlı bir ticaret geçmedi. Burada soğukta uğraşıyoruz ama kazanç yok. Hayata sarıldık ama maalesef hayat çok yorduğu için, ya ben karamsar bakıyorum. Hiç iç açıcı bir durum yok. Milletin alım gücü yok. Sebze ürünleri pahalı. Para kazanıp da borç bile ödeyemiyoruz. Çocuğumu da zor okutuyorum. Geçim gerçekten zor. Para kazanma olayı yok. Maliyetler yüksek ve kar oranları düşük. Eve ekmek getireceğiz diye uğraşıyoruz. Kenara para koyup da çocuğumuza veremedik. Emekli de olamadık. Eve ekmek getireceğiz diye uğraşıyoruz ama zor."