Sinop Saraydüzü\'nde ayı, gece ilçe merkezine inip araçların arasında dolaştı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir ayının gece saatlerinde park halindeki araçların arasında bir süre dolaştığı görüldü. Ayının ilçe merkezindeki hareketliliği, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının araçların arasından ilerleyerek bölgede dolaştığı anlar yer aldı.