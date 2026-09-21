Sinop Saraydüzü'nde ayı, gece ilçe merkezine inip araçların arasında dolaştı - Son Dakika
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Sinop Saraydüzü'nde ayı, gece ilçe merkezine inip araçların arasında dolaştı

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Sinop Saraydüzü\'nde ayı, gece ilçe merkezine inip araçların arasında dolaştı
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir ayı, gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inerek park halindeki araçların arasında bir süre dolaştı. Ayının araçlar arasındaki bu anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir ayının gece saatlerinde park halindeki araçların arasında bir süre dolaştığı görüldü. Ayının ilçe merkezindeki hareketliliği, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının araçların arasından ilerleyerek bölgede dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: ANKA
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