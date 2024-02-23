Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı

Sinop\'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sinop'ta 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,0 artarak bin 256 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 0,9 artarak 462 oldu. Sinop, kaba evlenme hızı sıralamasında 68. sırada yer aldı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,3, kadınlar için 25,8 olarak belirlendi. Boşanmaların çoğunluğu evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşti.

23.02.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023 yılında Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşanan çiftlerin sayısı ise 171 bin 881 oldu.

Sinop'ta ise evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,0 artarak 2023 yılında bin 256 oldu. Kaba evlenme hızı binde 5,58 oldu. Sinop bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 68. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 462 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,05 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkekler için 28,3, kadınlar için 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Sinop ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu 25. il konumunda yer aldı.

2023 yılında boşanmaların yüzde 32,0'si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde, yüzde 26,0'sı evlilik süresi 16 yıldan fazla olan çiftler arasında, yüzde 22,9'u evlilik süresi 6-10 yıl arası olan çiftler arasında, yüzde 15,4'ü ise evlilik süresi 11-15 yıl arası olan çiftler arasında gerçekleşti. Evliliklerinin henüz ilk yılı dolmadan boşananların sayısı 17 olurken, toplam boşanma içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Sinop'ta 94 boşanma ile kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 35-39 olurken, erkeklerde en fazla boşanma 98 adet ile 40-44 yaş grubunda gerçekleşti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 17:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement