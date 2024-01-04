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Sinop'ta 60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta 60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Sinop'ta 60 yaşındaki Kemal Keskin, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

Sinop\'ta 60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
04.01.2024 - 23:48,
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60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

SİNOP - Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, sabah 09.30 saatlerinde Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki Kemal Keskin'in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Keskin'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin'in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin'in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk'ün yanına taşındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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