Sinop'ta alabora olan teknede ölen gazi polis Numan Şen için tören düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta alabora olan teknede ölen gazi polis Numan Şen için tören düzenlendi

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Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen törenin ardından Şen'in naaşı, memleketi Samsun'un Bafra ilçesine dualarla uğurlandı.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen için tören düzenlendi. Şen'in naaşı, törenin ardından memleketi Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen (41) için Sinop Polisevi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törende Şen'in kızı Sare, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Şen'in naaşı, dualarla memleketi Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

Sinop Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Şen'in 10 Temmuz 1985 doğumlu ve Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Şen'in eşi Esra Şen ile çocukları Ahmet Emir ve Sare'yi geride bıraktığı öğrenildi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolü de katıldı.

Kaynak: İHA
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