Sinop'ta bir araç büyükbaş hayvana çarptı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta bir araç büyükbaş hayvana çarptı

Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç sürücüsü, büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, hayvan ağır yaralandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralanmadı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

08.05.2024 20:07
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Sinop'ta bir araç büyükbaş hayvana çarptı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç sürücüsü, büyükbaş hayvana çarptı.

Kaza, Korucuk Mahallesi Saraç mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Samsun istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 57 ABB 902 plakalı otomobil, Pervane Yokuşu'na geldiği sırada önüne aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Büyükbaş hayvan ise ağır yaralandı. Çarpan araçta 3 kişi olduğu öğrenilirken, araç içerisindekilerin herhangi bir yaralanması olmadığı bilgisine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri kontrollü bir şekilde araç akışını sağladı. Otomobil içerisindeki vatandaşlar tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı hayvanın ise can çekiştiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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