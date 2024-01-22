Sinop'ta bir ayakkabı tamircisi, dede mesleğini 5 metrekarelik dükkanda sürdürüyor.

Dedesi Hacı Hüseyin tarafından 1975 yılında 5 metrekarelik bir dükkanda başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğine, boş zamanlarında çıraklık yaparak adım atan Fatih Akgül (40), dedesinden sonra da mesleği devam ettirdi. 23 yıldır dede mesleğini bu küçük dükkanda devam ettiren Akgül, dedesinden kalan mirasa sahip çıkarken ondan öğrendiği mesleğine de özverili bir şekilde devam ediyor.

Meslekte 23 yılını doldurduğunu söyleyen Akgül, "Biz bu işe çocuklukta başladık. 1975'te dedemizin başlattığı kundura işini devam ettiriyoruz. Ben de bu işe başlayalı 23 yıl oldu. Bir sıkıntımız yok, şu an da devam ettiriyoruz. Biz de bu işte ilerleyeceğiz ve dedemizin desteğini bırakmayacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Bizi bu işte dedemiz eğitti, biz de bu işi bırakmadık iyi gidiyor. Şu an kış. Kış döneminde de işler biraz düzeldi" dedi. - SİNOP