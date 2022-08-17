Organları alınan balık dakikalarca canlı kaldı - Son Dakika
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Organları alınan balık dakikalarca canlı kaldı

17.08.2022 09:28

Sinop'ta bir vatandaş zıpkınla avladığı kefal balığını temizlemesi için eşine verdi, mutfaktan gelen çığlık sesine koşan adam hayretler içerisinde 15 dakika balığı izledi.

Sinop'ta bir vatandaş zıpkınla avladığı kefal balığını temizlemesi için eşine verdi, mutfaktan gelen çığlık sesine koşan adam hayretler içerisinde 15 dakika balığı izledi.

Sinop'ta yaşayan Kenan Şen, zıpkınla çıktığı balık avından bir adet kefal balığıyla döndü. Akşamüstü balığı temizleyip pişirmesi için eşine verdi fakat bir süre sonra mutfaktan bir çığlık sesi duydu. Koşarak gittiği mutfakta eşinin içini açarak organlarını temizlediği balığın halen canlı ve hareket ettiğini gördü. Hayretler içerisinde yaklaşık 15 dakika tabakta balığın hareketlerini izleyen aile, o anları cep telefonuna kaydetti.

İlk kez içi alınmış balığın hareket ettiğini ve bu kadar uzun süre yaşadığına şahit olduğunu söyleyen Kenan Şen, "Denizde zıpkınla balığı avladım, temizlemesi için eşime verdim. Eşim bütün organlarını çıkardı, sonra balık birden hareket etmiş, içeriden bir çığlık sesi geldi. 10-15 dakika o şekilde balığı bekledik, hareket ediyordu hala. Denizden çıktıktan sonra kovada suda yüzen balığı görmüştük ama organları alındıktan sonra canlı bir balığı ilk defa görüyorum. 15 dakika hareket etti, biz de bekledik mecburen" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Kenan Şen, Sinop, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Organları alınan balık dakikalarca canlı kaldı - Son Dakika

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