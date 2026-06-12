Sinop'ta Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi İçin Yer Teslimi Yapıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta uzun yıllardır beklenen Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Projenin ihale sürecinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Kent altyapısına ve çevre sağlığına büyük katkı sunması hedeflenen proje için imzalar atıldı.

Sinop Belediyesi tarafından yürütülen ve kentin geleceğine yön verecek olan Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nde resmi süreçler hızla ilerliyor. İller Bankası desteğiyle yürütülen proje kapsamında; Belediye Başkanlığı ile yüklenici firma MNE Proje Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. arasında 22 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşmenin ardından projenin fiilen başlamasını sağlayacak olan yer teslimi işlemi de tamamlandı. Yer teslimi, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün imzasıyla resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sinop'un geleceğine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, kentin ihtiyaçlarına yönelik projelerin üretilmeye ve hayata geçirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Biyolojik Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasının ardından Sinop'un çevre altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.