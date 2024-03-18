Sinop'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi

Sinop\'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi

Sinop'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililerin katıldığı törende çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı.

18.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:39
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Sinop'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Deniz Şehitliği'nde yapılan törene Vali Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Şehit ve Gazi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Sinop Şehit ve Gazi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, "Bugün, Türk milletinin, çok uluslu ser güçlerinin saldırılarına karşı dünya tarihine şerh düşerek altın harflerle yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünü kutlamakta ve vatanımız için canlarını gözlerini kırpmadan seve seve feda eden şehitlerimizin, şehitler gününü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün, ellerine kına yakarak Peygamber ocağına gönderdikleri evlatlarının, tertemiz alınlarından öperek 'git oğul git, ben, yıllarca oğulsuz kalayım, şu yaralı bağrıma Karataşlar çalayım, hadi yavrum git, ya gazi ol, ya şehit' diyerek vatan savunması için uğurlayan aziz şehit analarının eşlerinin ve çocuklarının gurur günüdür. Bugün, Asya'da, Afrika'da, Yavru Vatan Kıbrıs'ta, Kore'de, Güneydoğu'da, güzel yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanındaki şehitliklerde yatan şehitlerimiz ve savaş şartları gereği bilinmeyen yerlerde kefensiz yatan kahraman şehitlerimizin aynı günde ve görkemli bir şekilde anılması için belirlenmiş şehitleri anma günüdür" dedi.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Vali Özarslan, yaptığı konuşmada, "Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferimizin 109. sene-i devriyesini, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla anıyoruz. Çanakkale Zaferi; Konya'dan Musul'a, Sinop'tan Halep'e, Adana'dan Kudüs'e kadar ecdadımızın birlik olup düşmanın hayasızca akınına dur dediği, bağımsızlığından ödün vermediği bir var oluş mücadelesidir. Aziz şehitlerimizin kahramanlık destanlarıyla, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Kahraman ecdadımızın asil kanıyla yazdığı tarihimizin, şanlı zaferlerimizin üzerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, Türk milletini geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika

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