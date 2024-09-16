Sinop\'ta Cankurtaranlar Yaz Sezonunu Kapattı

Sinop'ta görev yapan cankurtaranlar yaz deniz sezonunu kapattı.
15 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında Sinop sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görev yapan itfaiyeye bağlı cankurtaranlar, deniz sezonunun bitmesiyle görevlerini tamamladı. Kuzey sahillerinde 6 noktada, güney sahillerinde 3 noktada görev yapan cankurtaran ekibinin görev süreleri 15 Eylül itibarıyla sona erdi.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 3 aylık yaz sezonunu "sıfır" kayıpla bitiren cankurtaran ekibini kutladı. - SİNOP
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