Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 13:46

Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı.

Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması

SİNOP - Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı. Gösteriler sonrası vali ve protokol, çocukların arasına girerek birlikte şarkı söyleyip bayrak salladı.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. İlkokul ve ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı şiir ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra ana sınıfı öğretmenlerinin düzenlediği dans gösterileri büyük alkış topladı.

Etkinlikte konuşma yapan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, 23 nisan tarihinin önemini vurgulayarak, "Bu günün sevincinin tüm dünya çocuklarıyla paylaşıldığı tek çocuk bayramının adıdır 23 Nisan. Bu veçheden bakıldığında; en önemli vazifemiz; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin her karış toprağını kanla sulayarak bize emanet ettiği başta vatan ve bayrak olmak üzere tüm emanetlerin sahibi olduğumuzu göstermek gelecek nesillere aynı şuurla taşımanın mücadelesini vermek ve onları hayır dua ve minnet duygularıyla yad etmektir" diyerek tüm çocukların bayramını kutladı.

Gösteriler sonrası Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve protokol üyeleri, çocukların arasına girerek birlikte şarkı söyleyip bayrak salladılar.

Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması
Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması
Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması
Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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