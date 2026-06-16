Sinoplu Dmd Hastası Bebek Metehan Gölgeci İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı - Son Dakika
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Sinoplu Dmd Hastası Bebek Metehan Gölgeci İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

16.06.2026 21:52  Güncelleme: 22:56
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Sinop'ta DMD kas hastası 3 yaşındaki Metehan Gölgeci için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası, toplumun geniş desteğiyle yüzde 100 hedefe ulaştı. İskele Meydanı'nda düzenlenen programda balonlar uçuruldu.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu DMD hastası bebek Metehan Gölgeci için Valilik onaylı yardım kampanyasında sona gelindi. Sinoplular İskele Meydanı'nda toplanarak Metehan için gökyüzüne balon bıraktılar.

Sinop'ta Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 3 yaşındaki Metehan Gölgeci için başlatılan yardım kampanyası, hedefe ulaşarak başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 5 aydır süren kampanya, toplumun geniş kesimlerinden gelen destekle yüzde 100 oranına ulaştı. Sinoplu Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Gölgeci ve eşi Sibel Gölgeci'nin evlatları olan minik Metehan için yürütülen kampanya, Sinop Belediyesi, Sinop Kent Konseyi, Sinop Güç Birliği Derneği ve Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti koordinasyonunda oluşturulan "Metehan Destek Kurulu" tarafından takip edildi.

Kurul, hedefe ulaşılmasının ardından yaptığı açıklamada görevini tamamladığını duyurdu.

Sinop İskele Meydanı'nda Metehan bebek için program düzenlendi. Program başlangıcında konuşan Metehan Gölgeci'nin babası Emre Gölgeci, "Oğlum Metehan'ın sağlığına kavuşabilmesi için başlatmış olduğumuz valilik onaylı yardım kampanyamız çok şükür ki bitti. Teşekkür ederim. Bu kampanya azlar birleşerek çok oldu. Desteklerinizle, filtrelerle, zekatlarla ilmek ilmek işlenerek bitti. Bu kutlu günü biz çok bekledik. Balonlarımızı uçuracağımız günü çok bekledik. Bu balonları inşallah sizler de uçururken bütün dertlerinizi gökyüzüne bırakın. Büyük bir şekle abartarak, sevinerek bırakın inşallah."

Ardından konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Aslında bu bir iyilik hareketi. Sinoplular bunu Uras Çağrı Bebek'te göstermişlerdi. Daha önceki kampanyalarda da göstermişti. Bir imece yaptık birlikte, helasa etkinliği yaptık. Kapı kapı dolaştık. Bir dayanışma gösterdik. Uras Çağrı Bebekte olduğu gibi Metehan Gölgeci yavrumuzun da sağlığına kavuşması gereken 3 milyon doları topladık. İyi haberler bekliyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Bu kampanya sürecinde emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir destek kurulu komitesi oluşturulmuştu. Sinop Belediyesi, Sinop Güç birliği, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Kent Konseyi bu destek komitesi bir çatı yapısıydı. Altında onlarca yüzlerce dernek, sendika, siyasi parti, spor kulüpleri ve yurttaş vardı. Hepsi bir imece yaptık. Kampanyada hedefimize ulaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Son olarak konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Yavrumuzun sağlığına, sıhhatine kavuşmak için ilimizde hemşehrilerimizle birlikte güç birliği şeklinde yek vücudu bulup, çocuğumuzun sıhhatine kavuşmak için bir araya gelmelerinin bir mutlu günü olan, sonucu olan, bayramı olan yavrumuzun bir doğum günü olarak algıladığımız bugün de sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ediyorum. Ben rabbimden şifa diliyorum. Yavrumuz inşallah sağlık, afiyet içerisinde tekrar evlerine tedaviden sonra ulaşırlar ve nice güzel mürüvvetlerini, mürüvvetlerini, mutluluklarını yaşarlar yavrumuzla birlikte."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinoplu Dmd Hastası Bebek Metehan Gölgeci İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinoplu Dmd Hastası Bebek Metehan Gölgeci İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı - Son Dakika
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