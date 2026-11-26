Sinop'ta Dünya Balıkçılık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara su ürünleri, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın taşıdığı önem aktarıldı.

Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklara yönelik bir farkındalık etkinliği organize etti. Çocukların su ürünlerini tanıması, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık hususunda bilinç kazanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, balıkçılığın önemi hakkında bilgi verildi.

Çocuklara balık burger ikram edildi

Program çerçevesinde çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, balık burger de ikram edildi. Etkinlikte, gelecek nesillere temiz denizler ve bereketli sular bırakılabilmesi için doğal kaynakların korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Muhammed Serkan Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Sinop Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Hasan Dündar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Derya Özdemir ve kurum personeli programda yer aldı.