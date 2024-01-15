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Sinop'ta Fırtına Sonrası Balıkçılar Yeniden Avlanmaya Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Fırtına Sonrası Balıkçılar Yeniden Avlanmaya Başladı

Sinop'ta üç gün süren fırtınanın sona ermesiyle balıkçılar tekrar denize açıldı. Fırtına sonrası ağlar istavrit ve mezgitle dolarken, balık tezgahlarında akşam yoğunluğu yaşandı. Balıkçılar, denizden çıkardıkları balıkları vatandaşlarla buluşturdu.

Sinop\'ta Fırtına Sonrası Balıkçılar Yeniden Avlanmaya Başladı
15.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:46
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Sinop'ta üç gün süren fırtınanın sona ermesi ile balıkçılar yeniden "Vira Bismillah" dedi. Fırtına sonrası ağlar istavrit ve mezgitle doldu.

Sinop'ta balık tezgahlarında akşam yoğunluğu yaşandı. Balıkçıların getirdiği istavrit ve mezgit vatandaşlar tarafından tercih edildi. Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, bölgenin deniz ürünleriyle ünlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Balıkçı Kubilay Öztürk, "Balık fiyatları şu an normal durumda. Deniz bize bereket sağlıyor, güzel balıklar çıkıyor. İstavrit ve mezgit var. Müşterilerimiz balıklardan ve fiyatlardan memnunlar. Şu an en düşük besin kaynağı balık" dedi.

Tezgahlarda mezgit 100 TL, istavrit 50 TL, zargana 150 TL, hamsi ise 80 TL'den alıcı buldu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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