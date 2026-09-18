Sinop'ta Gaziler Günü kortej yürüyüşü Hükümet Meydanı'nda sona erdi - Son Dakika
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Sinop'ta Gaziler Günü kortej yürüyüşü Hükümet Meydanı'nda sona erdi

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Sinop\'ta Gaziler Günü kortej yürüyüşü Hükümet Meydanı\'nda sona erdi
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Sinop'ta Gaziler Günü dolayısıyla Sakarya Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü yoğun katılımla Hükümet Meydanı'na kadar sürdü. Sinop Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğindeki yürüyüşe gaziler, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Sinop'ta Gaziler Günü dolayısıyla yoğun katılımla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Sakarya Caddesi'nde başladı. Sinop Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe gazilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, askeri personel ve öğrenciler katıldı. Kortejin ilerleyişi sırasında belediye bando takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirilirken, gaziler ve öğrenciler cadde boyunca birlikte yürüdü. Etkinlikte gazilere yönelik saygı ve minnet duyguları ön plana çıktı.

Sakarya Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Hükümet Meydanı'na kadar devam etti. Burada sona eren yürüyüşün ardından Gaziler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaynak: İHA
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