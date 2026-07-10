Erfelek'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erfelek'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası

Erfelek\'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası
10.07.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında ilçe emniyet ve jandarma personeline yönelik bilgilendirme ve hareket yaşı ölçüm etkinliği düzenlendi. Hastane ekipleri, hareketsiz yaşamın zararları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında sunum yaparak personelin hareket yaşını ölçtü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ilçe emniyet ve jandarma personeline yönelik bilgilendirme ve ölçüm etkinliği düzenlendi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü kampanya doğrultusunda sahaya indi. Ekipler, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, kolluk kuvveti personeline hareketsiz yaşamın zararları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Sunumların ardından sağlık personeli tarafından, jandarma ve emniyet mensuplarının "hareket yaşı" ölçümleri gerçekleştirildi. Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, misafirperverliklerinden ve kampanyaya gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, Jandarma, Hastane, Erfelek, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erfelek'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
Türkiye’ye F110 Motorları Satışı İzin Aldı
Türkiye'ye F110 Motorları Satışı İzin Aldı
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:38:31. #7.12#
SON DAKİKA: Erfelek'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.