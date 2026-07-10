Erfelek\'te güvenlik güçlerine sağlık kampanyası

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ilçe emniyet ve jandarma personeline yönelik bilgilendirme ve ölçüm etkinliği düzenlendi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü kampanya doğrultusunda sahaya indi. Ekipler, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, kolluk kuvveti personeline hareketsiz yaşamın zararları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Sunumların ardından sağlık personeli tarafından, jandarma ve emniyet mensuplarının "hareket yaşı" ölçümleri gerçekleştirildi. Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, misafirperverliklerinden ve kampanyaya gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - SİNOP