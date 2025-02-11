Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesi ve Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Akçabük ile Karabey köylerini birbirine bağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunun yeniden açılması için çalışmalara başladı.
Sinop'ta dört gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ayancık ilçesi ve Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında Türkeli ilçesine bağlı Akçabük ile Karabey köylerini birbirine bağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı.
Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunun yeniden açılması için çalışmalara başladı.
Son Dakika › Yerel › Sinop’ta Heyelan: Bağlantı Yolu Kapatıldı - Son Dakika
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