Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen münazara etkinliğinde lise öğrencileri, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi değişik bakış açılarıyla değerlendirdi.

"Çatışmıyoruz, Tartışıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ve Sinop Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar, "İnsan doğaya hakimdir" ve "İnsan doğaya hakim değildir" tezlerini savundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan öğrenciler, düşüncelerini farklı bakış açılarıyla ortaya koydu. Etkinlikte öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, etkili iletişim, hitabet, ikna kabiliyeti, empati kurma, takım çalışması ve öz güven gibi becerilerin kazandırılması da hedeflendi.

Kendini özgürce ifade edebilen, farklı düşüncelere saygı duyan, sorgulayan ve çözüm üreten nesiller yetiştirmek amacıyla sürdürülen proje çalışmalarının devam edeceği belirtildi.