Sinop'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Sinop\'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

09.05.2024 19:36  Güncelleme: 19:50
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Sinop'un Türkeli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

Trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mayıs ayında kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nın bu yılki sloganı 'Hayatla Yarışılmaz' oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçenin Yaşar Topçu Caddesi Köprübaşı Meydanı'nda trafik farkındalığı etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen yol denetiminde, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve daire amirleri de eşlik etti. Kaymakam Safa Kahraman, sürücülere trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtarak, araç sürücülerine hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri ve trafik kurallarına uymaları hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler, "Öncelik Yayanın, Sonra Arabanın", "Yayayı Yoldan Geçir, Hayatlara Can Getir" ve "Trafikte Var, Yaya Sen de Yol Ver Ona" yazılı pankartlarla yaya geçidini kullandılar.

Buradaki etkinliğin ardından polis ve jandarma ekipleri, Atatürk İlkokulu bahçesinde, öğrencilere trafik işaret ve levhalarının ne anlama geldiği ve trafik kuralları ile ilgili çeşitli bilgiler verdiler. - SİNOP

Kaynak: İHA

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