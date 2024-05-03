Sinop'ta kayıp sulama boruları bulundu: Özel İdare kesmiş, komşu köy kaldırmış - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta kayıp sulama boruları bulundu: Özel İdare kesmiş, komşu köy kaldırmış

Sinop'ta ortadan kaybolan tarımsal sulama borularının Özel İdare tarafından kesildiği ve komşu köy tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Boruların köyün ormanlık alanına taşındığı belirtilirken, boruların 7 yıldır kullanılmadığı ve köprüyü tehlikeye attığı için alındığı ifade edildi. Sinop Özel İdaresi ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

03.05.2024 00:30
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Sinop'ta kayıp sulama boruları bulundu: Özel İdare kesmiş, komşu köy kaldırmış

SİNOP - Sinop'ta ortadan kaybolan tarımsal sulama borularını Özel İdarenin kestiği, komşu köyün de kaldırdığı ortaya çıktı.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Çobanlar köyü Muhsinli Göleti'nden, Kılıçlı köyü ovasına giden yaklaşık 200 metrelik metal sulama boruları yerlerinden sökülerek kaldırılmıştı. Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, su borularının ortadan kaldırıldığını ve nerede olduğunu bilmediklerini söylemişti. Sinop Özel İdaresi de konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Yapılan ilk incelemede boruları Özel İdare ekiplerinin kestiği, komşu köylülerin de ormanlık alana taşıdığı belirlendi.

"Özel İdare kesti, biz adlık"

Çobanlar Köyü Muhtarı Ali Apaydın, boruları Sinop Özel İdare ekiplerinin gelip keserek söktüğünü, kendilerinin de kaldırdığını belirterek, "Borular kayboldu diye bir şey yok. Köprümüzü tehlikeye soktuğundan ve önüne ağaçlar geldiğinden dolayı boruları biz aldık. Ağaçlar da buna engel oluyordu ve çay yatağının farklı yerlere taşmasına sebep oluyordu. Boruları biz adlık. Köyün ormanlık alanına koyduk. Borular burada ve bu konudan Özel İdarenin haberi var. Zaten Özel İdarenin ekipleri kaynak makinesiyle gelip boruları kestiler. Borular köyün emanetinde. Borularda kaybolma gibi bir durum söz konusu değil. Bu borular 7 yıldır zaten hiç kullanılmıyor. Bu boruları besleyen kanallar da lağvoldu zaten, yani kullanılmıyor. Keşke imkanlarımız olsa da o kanallar yapılsa, gerek Kılıçlı köyü, gerek Çobanlar köyü bu hizmetlerden daha iyi yararlansa. Zaten 7 yıldır kullanılmayan atıl durumdaki boruları köprüyü tehlikeye atmasın diye aldık" diye konuştu.

Ayrıca, Muhsinli Göleti'nin doluluğu hakkında bilgi veren Apaydın, "Muhsinli Göletimiz dolu. Yıllar önce gölette patlak vardı. Ortasında kara gözüküyordu. Onu da biz yaptırdık. Şu anda barajımız dolu. Fakat kanallarımız çok kötü durumda. Keşke, devletimizin imkanı olsa da kanallar Muhsinli Göleti'nden buraya kadar tekrar yenilense" şeklinde konuştu.

Sinop Özel İdaresinin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sinop, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta kayıp sulama boruları bulundu: Özel İdare kesmiş, komşu köy kaldırmış - Son Dakika

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