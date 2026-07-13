Sinop'ta Kırkpınar Başpehlivanları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Sinop'ta Kırkpınar Başpehlivanları Coşkuyla Karşılandı

13.07.2026 13:31
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Kırkpınar Başpehlivanları Sinop'ta yapılan törenle coşkuyla karşılandı, güreş geleneği vurgulandı.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

665'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş, başaltı boyu pehlivanı Yusuf İslam Taş ve üç yıl üst üste Kırkpınar Ağası seçilerek altın kemerin ebedi sahibi olan Ufuk Özünlü, memleketleri Sinop'ta coşkuyla karşılandı.

Sinop eski otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar Erkan Taş, Mustafa Taş, Yusuf İslam Taş ve Ufuk Özünlü'yü davul-zurna eşliğinde karşıladı.

Karşılamanın ardından oluşturulan kortej, Sakarya Caddesi boyunca yürüyerek Hükümet Meydanı'ndaki Valilik binası önüne ulaştı. Burada düzenlenen törende Sultan İzzettin Keykavus'un Sinop'un fethini konu alan bir portre Başpehlivan Erkan Taş'a hediye edildi. Daha sonra çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un köklü güreş geleneğine dikkati çekerek, kentin birçok köyünde ata sporunun yaşatıldığını söyledi.

"SİNOPLULAR GÜREŞİ SEVİYOR"

Özarslan, "Üç yıldır bu güzel vatana, bu güzel coğrafyaya hizmet etme şerefine nail oldum. Bu topraklar ve Sinoplular güreşi seviyor, güreşe aşık. Gittiğimiz her köyde güreş var. Böyle ocaklardan, böyle topraklardan bu yiğitlerin doğması tesadüf değil. En önemlisi de bu değerleri ve bu güzel sporu yaşatmak için bütçesiyle, gönlüyle destek veren bir ağanın üç yıl üst üste ilimizden, Ayancık'tan çıkması başka bir güzellik. İki değerin Sinop ölçeğinde buluşması sizlerin ve atalarınızın başarısıdır. Onların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

655'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ise en büyük hayallerinden birinin ağabeyi Mustafa Taş ile Kırkpınar finalinde karşılaşmak olduğunu belirterek, "Hayalimiz ağabeyim Mustafa Taş ile final yapmaktı. Kemer bu şekilde nasip oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda Mustafa ağabeyimle birlikte final yapıp kemeri yeniden Sinop'a getirmek nasip olur" diye konuştu.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü de Erkan Taş'ın hem kişiliği hem de er meydanlarındaki duruşuyla örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Ben er meydanları için bazı tabirlerde bulunuyorum. Elif gibi dik, vav gibi tevazu sahibi olmak diyorum. Erkan kardeşim de elif gibi dik, vav gibi tevazu sahibi olduğu için kendisini kutluyorum. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, vatandaşların başpehlivanlar ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Kırkpınar Başpehlivanları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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